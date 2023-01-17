Бармина Глафира Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бармина Глафира Порфирьевна

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Место рождения

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Бармина Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.04.1906

Дочь: Бармина Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: не указан

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бармин Тимофей

Смерть
Неизвестно
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