Аняев Николай Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАняев Николай Кузьмич

Аняев Николай Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1962 г.р.

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1983

Дочь: Бородавкина Галина Николаевна

Мать ребёнка: Русяева Мария Петровна

Рождение ребёнка
26.03.1986

Сын: Аняев Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Русяева Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русяева Мария Петровна