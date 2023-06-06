Аняев Николай Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1983
Дочь: Бородавкина Галина Николаевна
Мать ребёнка: Русяева Мария Петровна
Рождение ребёнка
26.03.1986
Мать ребёнка: Русяева Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Русяева Мария Петровна