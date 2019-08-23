Куртов Александр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куртов Александр Федорович

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Место рождения

Терпенье

Дата рождения

15.11.1946

Дата смерти

23.08.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
23.08.2019
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