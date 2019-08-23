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Куртов Александр Федорович
Куртов Александр Федорович
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Место рождения
Терпенье
Дата рождения
15.11.1946
Дата смерти
23.08.2019
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Терпенье
Смерть
23.08.2019
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