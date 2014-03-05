Ломова Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломова Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1933

Дата смерти

05.03.2014

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1961 г.р.
1961 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1933

Отец: Рыков Василий Тимофеевич

Мать: Рыкова Евгения Михайловна

Рождение ребёнка
06.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ломов Анатолий Андреевич

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
22.02.1961

Дочь: Ломова Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Ломов Анатолий Андреевич

Рождение ребёнка
22.02.1961

Дочь: Ломова Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
05.03.2014