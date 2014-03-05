Ломова Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1933
Дата смерти05.03.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1933
Рождение ребёнка
06.11.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ломов Анатолий Андреевич
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
22.02.1961
Дочь: Ломова Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Ломов Анатолий Андреевич
Рождение ребёнка
22.02.1961
Дочь: Ломова Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
05.03.2014