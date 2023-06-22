Терентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерентий

Терентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1762 г.р.

Мать

Вычислено 1757 г.р.

Жена

1788 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

БГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Федот

Мать: Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья

Смерть
1835