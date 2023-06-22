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Терентий
Терентий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1785
Дата смерти
1835
Пол
Мужской
Отец
Федот
Вычислено 1762 г.р.
Мать
Матрена
Вычислено 1757 г.р.
Жена
Марья
1788 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
БГ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец:
Федот
Мать:
Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Марья
Смерть
1835
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