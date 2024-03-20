Ульянов Борис Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульянова Анна Борисовна
Мать ребёнка: Ульянова Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ульянов Владимир
Мать ребёнка: Ульянова Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ульянова Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ульянов Александр Борисович
Мать ребёнка: Ульянова Валентина Михайловна