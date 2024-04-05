Kulesza Paweł
Место рожденияUdrzynek, Poręba-Kocęby akt 20
Дата рождения26.01.1851
Дата смерти08.09.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1851
Отец: Kulesza Jan
Мать: Kulesza (Wójcik) Jadwiga
Udrzynek, Poręba-Kocęby akt 20
Работа или профессия
Неизвестно
prawdopodobnie wójt gminy Czerwiń gm Ostrołęka XIX w. http://dlib.rsl.ru/viewer/01003904163#?page=97&view=list str. 97 skanu
Бракосочетание
11.02.1872
Poręba-Kocęby akt 12
Współmałżonek: Katarzyna Kulesza, Deluga (zd. Pieńkoś)
Смерть
08.09.1882
Udrzynek, Poręba-Kocęby akt 123
Похороны
Неизвестно
Brańszczyk