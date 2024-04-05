Kulesza Paweł 26.01.1851 — найти родственников по фамилии на Familio
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Kulesza Paweł

Место рождения

Udrzynek, Poręba-Kocęby akt 20

Дата рождения

26.01.1851

Дата смерти

08.09.1882

Пол

Мужской

Отец

1803 г.р.

Мать

1805 г.р.

Жена

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1851

Отец: Kulesza Jan

Мать: Kulesza (Wójcik) Jadwiga

Udrzynek, Poręba-Kocęby akt 20
Работа или профессия
Неизвестно
prawdopodobnie wójt gminy Czerwiń gm Ostrołęka XIX w. http://dlib.rsl.ru/viewer/01003904163#?page=97&view=list str. 97 skanu
Бракосочетание
11.02.1872

Жена: Kulesza, Deluga (Pieńkos) Katarzyna

Poręba-Kocęby akt 12
Współmałżonek: Katarzyna Kulesza, Deluga (zd. Pieńkoś)
Смерть
08.09.1882
Udrzynek, Poręba-Kocęby akt 123
Похороны
Неизвестно
Brańszczyk

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