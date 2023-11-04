Костюкова Галина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1973
Отец: Шонин Анатолий Иванович
Мать: Лесная Татьяна
Рождение ребёнка
25.10.1994
Сын: Костюков Сергей Александрович
Отец ребёнка: Костюков Александр Иванович
Рождение ребёнка
19.10.2005
Дочь: Костюкова Олеся Александровна
Отец ребёнка: Костюков Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно