Костюкова Галина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостюкова Галина Анатольевна

Костюкова Галина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1973

Отец: Шонин Анатолий Иванович

Мать: Лесная Татьяна

Рождение ребёнка
25.10.1994

Сын: Костюков Сергей Александрович

Отец ребёнка: Костюков Александр Иванович

Рождение ребёнка
19.10.2005

Дочь: Костюкова Олеся Александровна

Отец ребёнка: Костюков Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костюков Александр Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close