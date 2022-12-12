Одинарцева Агафья Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одинарцева Агафья Козмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Одинарцев Козьма Васильев

Отец ребёнка: Одинарцев Василий Данилов

Демьяново, Попковская волость, Даниловский уезд
Жена Марья Васильева (1777-1853)
Смерть
1790
Демьново, Положиновская волость, Даниловский уезд
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