Одинарцева Агафья Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Одинарцев Козьма Васильев
Отец ребёнка: Одинарцев Василий Данилов
Демьяново, Попковская волость, Даниловский уезд
Жена Марья Васильева (1777-1853)
Смерть
1790
Демьново, Положиновская волость, Даниловский уезд