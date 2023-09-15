Трубников Лукьян Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Рождение ребёнка
1762
Сын: Трубников Егор Лукьянович
Мать ребёнка: Трубникова Евдокия Селивановна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Трубников Савелий Лукьянович
Мать ребёнка: Трубникова Евдокия Селивановна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Трубников Абрам Лукьянович
Мать ребёнка: Трубникова Евдокия Селивановна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Трубников Лаврентий Лукьянович
Мать ребёнка: Трубникова Евдокия Селивановна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Лысова Матрена Лукьяновна
Мать ребёнка: Трубникова Евдокия Селивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1804