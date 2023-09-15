Трубников Лукьян Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубников Лукьян Евдокимович

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Трубников Евдоким Иванович

Мать: Трубникова Елена Самсоновна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Трубников Егор Лукьянович

Мать ребёнка: Трубникова Евдокия Селивановна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Трубников Савелий Лукьянович

Мать ребёнка: Трубникова Евдокия Селивановна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Трубников Абрам Лукьянович

Мать ребёнка: Трубникова Евдокия Селивановна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Трубников Лаврентий Лукьянович

Мать ребёнка: Трубникова Евдокия Селивановна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Лысова Матрена Лукьяновна

Мать ребёнка: Трубникова Евдокия Селивановна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1804
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