Кожбакова (Кожбакова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожбакова (Кожбакова) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

11.06.1972

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1914

Дочь: Простовилина Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Кожбаков Михаил Тимофеевич

Теньгушево, Теньгушевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1918

Сын: Кожбаков Петр Михайлович

Отец ребёнка: Кожбаков Михаил Тимофеевич

Теньгушево, Теньгушевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
16.11.1921

Дочь: Гончар Мария Михайловна

Отец ребёнка: Кожбаков Михаил Тимофеевич

Теньгушево, Теньгушевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
27.07.1927

Дочь: Фоменкова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Кожбаков Михаил Тимофеевич

Теньгушево, Теньгушевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1930

Сын: Кожбаков Николай Михайлович

Отец ребёнка: Кожбаков Михаил Тимофеевич

Теньгушево, Теньгушевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Дуксина Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Кожбаков Михаил Тимофеевич

Теньгушево, Теньгушевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожбаков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Кожбаков Михаил Тимофеевич

Теньгушево, Теньгушевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
11.06.1972
Дедовск, Истра, Московская область