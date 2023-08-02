Кожбакова (Кожбакова) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти11.06.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1914
Дочь: Простовилина Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Кожбаков Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Кожбаков Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
16.11.1921
Дочь: Гончар Мария Михайловна
Отец ребёнка: Кожбаков Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
27.07.1927
Дочь: Фоменкова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Кожбаков Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1930
Сын: Кожбаков Николай Михайлович
Отец ребёнка: Кожбаков Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Дуксина Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Кожбаков Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожбаков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Кожбаков Михаил Тимофеевич
Смерть
11.06.1972
Дедовск, Истра, Московская область