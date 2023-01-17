Ботова Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смерти2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1949
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
1958
Рождение ребёнка
1962
Смерть
2002