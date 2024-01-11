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Абдрафиков Миннизян

Место рождения

Большое Мереткозино Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии

Дата рождения

11.03.1855

Дата смерти

1909

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1855

Отец: Абдуллов Абдрафик

Мать: не указана

Большое Мереткозино Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
25.11.1897

Сын: Миннизянов Камартдин

Мать ребёнка: Мафтуха

Большое Мереткозино Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
30.10.1899

Сын: Миннизянов Галяутдин Орден Ленина

Мать ребёнка: Мафтуха

Большое Мереткозино Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Нурлыбанат

Мать ребёнка: Мафтуха

д. Б. Мереткозино,Татарская АССР,
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Минлизиган

Мать ребёнка: Мафтуха

д. Б. Мереткозино,Татарская АССР,
Рождение ребёнка
05.11.1906

Сын: Рафиков Садретдин Конюх Миннизянов

Мать ребёнка: Мафтуха

Большое Мереткозино Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Вафина Марзия

Мать ребёнка: Мафтуха

Большое Мереткозино (Старо- Барышевской) Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мафтуха

Смерть
1909
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