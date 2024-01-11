Абдрафиков Миннизян
Место рожденияБольшое Мереткозино Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии
Дата рождения11.03.1855
Дата смерти1909
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.03.1855
Отец: Абдуллов Абдрафик
Мать: не указана
Большое Мереткозино Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
25.11.1897
Сын: Миннизянов Камартдин
Мать ребёнка: Мафтуха
Большое Мереткозино Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
30.10.1899
Сын: Миннизянов Галяутдин Орден Ленина
Мать ребёнка: Мафтуха
Большое Мереткозино Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Нурлыбанат
Мать ребёнка: Мафтуха
д. Б. Мереткозино,Татарская АССР,
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Минлизиган
Мать ребёнка: Мафтуха
д. Б. Мереткозино,Татарская АССР,
Рождение ребёнка
05.11.1906
Сын: Рафиков Садретдин Конюх Миннизянов
Мать ребёнка: Мафтуха
Большое Мереткозино Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Вафина Марзия
Мать ребёнка: Мафтуха
Большое Мереткозино (Старо- Барышевской) Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мафтуха
Смерть
1909