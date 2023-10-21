Хилинский Степан Иосифович
Место рожденияБерезовка Кармаскалинский район
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Березовка Кармаскалинский район
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Харжевская Раиса Степановна
Мать ребёнка: Хилинская Лукерья Ефимовна
Уфа, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хилинская Лукерья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Уфа, Россия