Хилинский Степан Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хилинский Степан Иосифович

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Место рождения

Березовка Кармаскалинский район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1926 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Березовка Кармаскалинский район
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Харжевская Раиса Степановна

Мать ребёнка: Хилинская Лукерья Ефимовна

Уфа, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хилинская Лукерья Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хилинская Лукерья Ефимовна

Смерть
Неизвестно
Уфа, Россия
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