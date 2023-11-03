Куликова Евдокия Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова Евдокия Филипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Черенщикова Анна Семенова

Отец ребёнка: Куликов Семен Никитин

Рождение ребёнка
01.01.1855

Дочь: Татьяна Семенова

Отец ребёнка: Куликов Семен Никитин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Устин Семенов

Отец ребёнка: Куликов Семен Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Семен Никитин

Смерть
Неизвестно
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