Куликова Евдокия Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Черенщикова Анна Семенова
Отец ребёнка: Куликов Семен Никитин
Рождение ребёнка
01.01.1855
Дочь: Татьяна Семенова
Отец ребёнка: Куликов Семен Никитин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Куликов Семен Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно