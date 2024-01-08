Ковалева Нина Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева Нина Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковалев Илларион Степанович

Мать: Ковалева Александра Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стаценко Зинаида Даниловна

Отец ребёнка: Стаценко Даниил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стаценко Вячеслав Данилович

Отец ребёнка: Стаценко Даниил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стаценко Валерий Данилович

Отец ребёнка: Стаценко Даниил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стаценко Светлана Даниловна

Отец ребёнка: Стаценко Даниил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стаценко Даниил

Смерть
Неизвестно
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