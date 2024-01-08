Ковалева Нина Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стаценко Зинаида Даниловна
Отец ребёнка: Стаценко Даниил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стаценко Вячеслав Данилович
Отец ребёнка: Стаценко Даниил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стаценко Валерий Данилович
Отец ребёнка: Стаценко Даниил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стаценко Светлана Даниловна
Отец ребёнка: Стаценко Даниил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стаценко Даниил
Смерть
Неизвестно