Черкашин (Черкашенин) Борис Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
09.11.1855
Жена: Христина Григорьевна
Рождение ребёнка
25.02.1862
Мать ребёнка: Христина Григорьевна
Вознесенка, Березовский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.09.1868
Мать ребёнка: Христина Григорьевна
Смерть
Неизвестно