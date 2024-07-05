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Черкашин (Черкашенин) Борис Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Черкашенин Иван Васильевич

Мать: Черкашенина Матрена Алексеевна

Бракосочетание
09.11.1855

Жена: Христина Григорьевна

Рождение ребёнка
25.02.1862

Сын: Черкашин Иван Борисович

Мать ребёнка: Христина Григорьевна

Вознесенка, Березовский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.09.1868

Сын: Черкашин Иван Борисович

Мать ребёнка: Христина Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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