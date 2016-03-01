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Минхайров Ирек Фуатович

Место рождения

г. Уфа, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

03.05.1955

Дата смерти

01.03.2016

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1955

Отец: Минхайров Фуат Латыпович

Мать: Минхайрова (Еникеева) Ляля Хабировна

Рождение ребёнка
20.10.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.02.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.03.2016
Похороны
Неизвестно

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