Минхайров Ирек Фуатович
Место рожденияг. Уфа, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения03.05.1955
Дата смерти01.03.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1955
Рождение ребёнка
20.10.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.02.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.03.2016
Похороны
Неизвестно