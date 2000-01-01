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Хусаинов Сергей Хамитович
Хусаинов Сергей Хамитович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.09.1984
Пол
Мужской
Отец
Хусаинов Хамит Муртазович
1953 г.р.
Мать
Хусаинова (Земских) Ирина Фёдоровна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1984
Отец:
Хусаинов Хамит Муртазович
Мать:
Хусаинова Ирина Фёдоровна
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