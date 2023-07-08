Гусева Елена Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Елена Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусев Павел Антонович

Отец ребёнка: Гусев Антон Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Евгения Антоновна

Отец ребёнка: Гусев Антон Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Полина Антоновна

Отец ребёнка: Гусев Антон Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Антон Сергеевич