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Паранюк Василий Иванович
Паранюк Василий Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1925
Дата смерти
2010
Пол
Мужской
Отец
Паранюк Иван
1885 г.р.
Мать
Паранюк Мария
1895 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец:
Паранюк Иван
Мать:
Паранюк Мария
Смерть
2010
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