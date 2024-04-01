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Паранюк Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Паранюк Иван

Мать: Паранюк Мария

Смерть
2010
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