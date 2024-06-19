Заковряшина Марья Агапова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗаковряшина Марья Агапова

Заковряшина Марья Агапова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заковряшин Петр Родионов

Рождение ребёнка
06.03.1902 ст.

Сын: Заковряшин Алексей Петров

Отец ребёнка: Заковряшин Петр Родионов

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.