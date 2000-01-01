Ряузова Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1974
Сын: Михайлов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Михайлов Александр Иванович
Рождение ребёнка
17.09.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михайлов Александр Иванович