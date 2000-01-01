Ряузова Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ряузова Екатерина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1974 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1974

Сын: Михайлов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Михайлов Александр Иванович

Рождение ребёнка
17.09.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайлов Александр Иванович

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