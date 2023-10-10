Каньшина Мария Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаньшина Мария Валерьевна

Каньшина Мария Валерьевна

Место рождения

Кривое Озеро, Миколаївська область

Дата рождения

09.09.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривое Озеро, Миколаївська область
Бракосочетание
22.09.2018

Муж: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.07.2019

Сын: Каньшин Лев Никитич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Шемонаиха, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
28.04.2023

Сын: Каньшин Глеб Никитич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close