Каньшина Мария Валерьевна
Место рождения
Дата рождения09.09.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1993
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.09.2018
Муж: скрыто настройками приватности
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.07.2019
Сын: Каньшин Лев Никитич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Шемонаиха, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
28.04.2023
Сын: Каньшин Глеб Никитич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бердск, город Бердск, Новосибирская область