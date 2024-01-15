Прейс Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прейс Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1948

Отец: Preis Fedor

Мать: Прейс Христина

Рождение ребёнка
29.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Германия
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