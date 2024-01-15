Прейс Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1948
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1948
Отец: Preis Fedor
Мать: Прейс Христина
Рождение ребёнка
29.07.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Германия