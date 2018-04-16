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Милафетнов Кирилл Евгеньевич
Милафетнов Кирилл Евгеньевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.04.2018
Пол
Мужской
Отец
Милафетнов Евгений Владимирович
1983 г.р.
Мать
Милафетнова Екатерина
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.2018
Отец:
Милафетнов Евгений Владимирович
Мать:
Милафетнова Екатерина
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