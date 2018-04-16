Милафетнов Кирилл Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милафетнов Кирилл Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.2018

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.2018

Отец: Милафетнов Евгений Владимирович

Мать: Милафетнова Екатерина

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