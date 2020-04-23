Клюшин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлюшин Владимир

Клюшин Владимир

Место рождения

Россия

Дата рождения

04.03.1949

Дата смерти

23.04.2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

EE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1949

Отец: Клюшин Владимир

Мать: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.11.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
23.04.2020
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.