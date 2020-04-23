Клюшин Владимир
Место рожденияРоссия
Дата рождения04.03.1949
Дата смерти23.04.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1949
Отец: Клюшин Владимир
Мать: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.11.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.04.2020
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно