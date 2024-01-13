Константинова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1790 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.
Дочь: Константинова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Константинов Иван Ермолаевич
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.
Сын: Константинова Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Константинов Иван Ермолаевич
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Бракосочетание
Неизвестно
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Смерть
Неизвестно