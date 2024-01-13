Константинова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1791 г.р.

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1815 ст.

Дочь: Константинова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Константинов Иван Ермолаевич

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.

Сын: Константинова Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Константинов Иван Ермолаевич

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Иван Ермолаевич

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Смерть
Неизвестно
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