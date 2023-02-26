Букалов Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Букалов ?
Мать: Букалова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Букалов Александр
Мать ребёнка: Букалова Раиса
Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса
Мать ребёнка: Букалова Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Букалова Раиса
Смерть
Неизвестно