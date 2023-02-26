Букалов Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букалов Геннадий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Букалов ?

Мать: Букалова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Букалов Александр

Мать ребёнка: Букалова Раиса

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса

Мать ребёнка: Букалова Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Букалова Раиса

Смерть
Неизвестно
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