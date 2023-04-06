Журавлева (Ловейко) Елена Феликсовна
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смерти2004
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Ловейко Феликс
Военная служба
С ?.06.1942 по 21.09.1944
Рождение ребёнка
12.02.1949
Дочь: Пережогина Нина Николаевна
Отец ребёнка: Журавлев Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Первых Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Журавлев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Журавлев Николай Васильевич
Смерть
2004