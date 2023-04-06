Журавлева (Ловейко) Елена Феликсовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева (Ловейко) Елена Феликсовна

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Место рождения

Каунас

Дата рождения

1919

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Ловейко Феликс

Мать: Ловейко Виктория Михайловна

Военная служба
С ?.06.1942 по 21.09.1944
Рождение ребёнка
12.02.1949

Дочь: Пережогина Нина Николаевна

Отец ребёнка: Журавлев Николай Васильевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Николай Васильевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Первых Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Журавлев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Журавлев Николай Васильевич

Смерть
2004
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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