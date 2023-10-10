Вьялкин Василий Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.05.1909
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Вьялкина Парасковья Никитична
Рождение ребёнка
26.02.1911
Дочь: Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Вьялкина Парасковья Никитична
Рождение ребёнка
27.09.1912
Дочь: Афанасия Васильевна
Мать ребёнка: Вьялкина Парасковья Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно