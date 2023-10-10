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Вьялкин Василий Федорович

Место рождения

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вьялкин Федор Корнилович

Мать: Вьялкина Матрона Григорьевна

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.05.1909

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Вьялкина Парасковья Никитична

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.02.1911

Дочь: Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Вьялкина Парасковья Никитична

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.09.1912

Дочь: Афанасия Васильевна

Мать ребёнка: Вьялкина Парасковья Никитична

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьялкина Парасковья Никитична

Смерть
Неизвестно
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