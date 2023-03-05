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Архипкина (Куницына) Мария Федоровна
Архипкина (Куницына) Мария Федоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Куницын Федор Федорович
Мать
Куницына (Живогляд) Евдокия Гардеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Куницын Федор Федорович
Мать:
Куницына Евдокия Гардеевна
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