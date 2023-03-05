Архипкина (Куницына) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипкина (Куницына) Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куницын Федор Федорович

Мать: Куницына Евдокия Гардеевна

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