Алдашкин Иван Иванович
Место рожденияс. Горелое.Тамбовская обл.?
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Горелое.Тамбовская обл.?
Рождение ребёнка
26.11.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алдашкина Анисия Прокофьевна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно