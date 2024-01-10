Алдашкин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алдашкин Иван Иванович

Место рождения

с. Горелое.Тамбовская обл.?

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Горелое.Тамбовская обл.?
Рождение ребёнка
26.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алдашкина Анисия Прокофьевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алдашкина Анисия Прокофьевна

Смерть
Неизвестно
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