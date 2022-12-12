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Синицын Матвей Дмитриевич

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.03.1900

Сын: Синицын Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Синицына Пелагея Алексеевна

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.07.1914

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Синицына Пелагея Алексеевна

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синицына Пелагея Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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