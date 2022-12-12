Синицын Матвей Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1900
Сын: Синицын Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Синицына Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
19.07.1914
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Синицына Пелагея Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно