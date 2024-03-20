Рубанов Сергей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рубанов Семен Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рубанов Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Рубанова Нила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Сергеевна
Мать ребёнка: Рубанова Нила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рубанов Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Рубанова Нила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рубанова Нила