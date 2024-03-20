Рубанов Сергей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубанов Сергей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рубанов Семен Акимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рубанов Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Рубанова Нила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: Рубанова Нила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рубанов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Рубанова Нила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубанова Нила

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