Морозова (Сысоева) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1983
Отец: Сысоев Сергей
Мать: Сысоева Ольга
Рождение ребёнка
08.04.2003
Сын: Морозов Мишенька
Отец ребёнка: Морозов Николай
Рождение ребёнка
15.02.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морозов Николай
Рождение ребёнка
14.01.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морозов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морозов Николай
Место жительства
Неизвестно