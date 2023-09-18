Морозова (Сысоева) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Сысоева) Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1983

Пол

Женский

Отец

1954 г.р.

Мать

1954 г.р.

Муж

1978 г.р.

Дети

2003 г.р.
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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1983

Отец: Сысоев Сергей

Мать: Сысоева Ольга

Рождение ребёнка
08.04.2003

Сын: Морозов Мишенька

Отец ребёнка: Морозов Николай

Рождение ребёнка
15.02.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Николай

Рождение ребёнка
14.01.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Николай

Место жительства
Неизвестно
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