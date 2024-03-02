Шевлякова Федора Никитична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1722 ст.
Дата смертиС 1762 по 1816 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1722 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Ягодные Рясы Жена ево Федора Никитина дочь сорока лет взята тогож села Ягодного у аданадворца Никиты Ишутина
Рождение ребёнка
Около 1758 ст.
Сын: Шевляков Гавриил Прохорович
Отец ребёнка: Шевляков Прохор Денисович
Смерть
С 1762 по 1816 ст.