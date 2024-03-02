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Шевлякова Федора Никитична

Место рождения

Львовка, Данковский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

Около 1722 ст.

Дата смерти

С 1762 по 1816 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1722 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Львовка, Данковский уезд, Рязанская губерния
Ягодные Рясы Жена ево Федора Никитина дочь сорока лет взята тогож села Ягодного у аданадворца Никиты Ишутина
Рождение ребёнка
Около 1758 ст.

Сын: Шевляков Гавриил Прохорович

Отец ребёнка: Шевляков Прохор Денисович

Козловка, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
С 1762 по 1816 ст.
Козловка, Терновский муниципальный район, Воронежская область

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