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Лука Афанасьев

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Место рождения

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афанасий Нефёдов

Мать: ?

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирилл Лукин

Мать ребёнка: ?

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвей Лукин

Мать ребёнка: ?

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макар Лукин

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей Лукин

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куземка Лукин

Мать ребёнка: ?

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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