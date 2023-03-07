Лука Афанасьев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Афанасий Нефёдов
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирилл Лукин
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвей Лукин
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макар Лукин
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей Лукин
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куземка Лукин
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно