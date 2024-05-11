Зорина Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луговкин Всеволод Сергеевич
Отец ребёнка: Луговкин Сергей Эдуардович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.2008
Сын: Луговкин Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Луговкин Сергей Эдуардович
Рождение ребёнка
27.05.2010
Дочь: Луговкина Таисия Сергеевна
Отец ребёнка: Луговкин Сергей Эдуардович
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область