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Станислав
Станислав
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Владимир
Мать
Алла
Дети
Максим
Марк
Мирон
Добавил:
SB
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Владимир
Мать:
Алла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Марк
Мать ребёнка:
Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Максим
Мать ребёнка:
Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Мирон
Мать ребёнка:
Светлана
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