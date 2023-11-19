Станислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтанислав

Станислав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Владимир

Мать: Алла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марк

Мать ребёнка: Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максим

Мать ребёнка: Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мирон

Мать ребёнка: Светлана

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