Власов Владимир Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856 ст.
Дата смертиПосле 1913
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856 ст.
Отец: Власов Дмитрий Власович
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1874 ст.
Жена: Власова Мария Захаровна
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
15.08.1886 ст.
Дочь: Кузьмичёва Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Власова Мария Захаровна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.58-59 (Рождение №-36ж)
Смерть
После 1913