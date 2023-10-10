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Власов Владимир Дмитриевич

Место рождения

Токариха, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Около 1856 ст.

Дата смерти

После 1913

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856 ст.

Отец: Власов Дмитрий Власович

Мать: не указана

Токариха, Паломская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
25.01.1874 ст.

Жена: Власова Мария Захаровна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
15.08.1886 ст.

Дочь: Кузьмичёва Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Власова Мария Захаровна

Токариха, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.58-59 (Рождение №-36ж)
Смерть
После 1913
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