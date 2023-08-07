Николаева Евдокия Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева Евдокия Михеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1885

Сын: Николаев Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Николаев Матвей Еремеевич

Рождение ребёнка
До 1900

Дочь: Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Николаев Матвей Еремеевич

Рождение ребёнка
09.07.1907

Дочь: Ольга Матвеевна

Отец ребёнка: Николаев Матвей Еремеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Матвей Еремеевич

Место жительства
Неизвестно
Большое Осаново деревня Волокославинская волость Кирилловский уезд Новгородская губерния
Смерть
Неизвестно