Николаева Евдокия Михеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1885
Отец ребёнка: Николаев Матвей Еремеевич
Рождение ребёнка
До 1900
Дочь: Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Николаев Матвей Еремеевич
Рождение ребёнка
09.07.1907
Дочь: Ольга Матвеевна
Отец ребёнка: Николаев Матвей Еремеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Большое Осаново деревня Волокославинская волость Кирилловский уезд Новгородская губерния
Смерть
Неизвестно