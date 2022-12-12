Потатуева Мария Даниловна
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1766
Рождение ребёнка
1770
Сын: Потатуев Федор Никифорович
Отец ребёнка: Потатуев Никифор (Селиванович)
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Федосеева Меланья Никифоровна
Отец ребёнка: Потатуев Никифор (Селиванович)
Смерть
Неизвестно