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Потатуева Мария Даниловна

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
1766

Муж: Потатуев Никифор (Селиванович)

Рождение ребёнка
1770

Сын: Потатуев Федор Никифорович

Отец ребёнка: Потатуев Никифор (Селиванович)

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Федосеева Меланья Никифоровна

Отец ребёнка: Потатуев Никифор (Селиванович)

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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