Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
1888 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1909 ст.
Муж: Андрей Михеевич
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 26.01.1909 Калихновщины крестьянин Андрей Михеевич Кежово крестьянская девица Мария Андреевна по жениху Иванщины крестьянин Илья Тимофеевич по жениху Хохлово крестьянин Степан... Показать все
Смерть
Неизвестно