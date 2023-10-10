Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Андреевна

Место рождения

Кежово, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кежово, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
26.01.1909 ст.

Муж: Андрей Михеевич

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 26.01.1909 Калихновщины крестьянин Андрей Михеевич Кежово крестьянская девица Мария Андреевна по жениху Иванщины крестьянин Илья Тимофеевич по жениху Хохлово крестьянин Степан... Показать все
Смерть
Неизвестно
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