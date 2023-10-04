Голодаева Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1929
Дочь: Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Голодаев Голодаев Андрей Григорьевич
Новологиново, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
25.11.1931
Сын: Голодаев Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Голодаев Голодаев Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
11.08.1936
Сын: Голодаев Александр Андреевич
Отец ребёнка: Голодаев Голодаев Андрей Григорьевич
с. Новологиново Большереченкого района Омской обла
Рождение ребёнка
09.08.1939
Сын: Голодаев Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Голодаев Голодаев Андрей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно