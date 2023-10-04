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Голодаева Клавдия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1929

Дочь: Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Голодаев Голодаев Андрей Григорьевич

Новологиново, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
25.11.1931

Сын: Голодаев Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Голодаев Голодаев Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
11.08.1936

Сын: Голодаев Александр Андреевич

Отец ребёнка: Голодаев Голодаев Андрей Григорьевич

с. Новологиново Большереченкого района Омской обла
Рождение ребёнка
09.08.1939

Сын: Голодаев Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Голодаев Голодаев Андрей Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голодаев Голодаев Андрей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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