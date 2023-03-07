Бухарцова Парасовья Кузмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухарцова Парасовья Кузмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Бухарцов Калина Клементьев

Отец ребёнка: Бухарцов Илимонт (Клим) Исаков

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Бухарцов Никифор Клементьев

Отец ребёнка: Бухарцов Илимонт (Клим) Исаков

Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Федосия Клементьева

Отец ребёнка: Бухарцов Илимонт (Клим) Исаков

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Варвара Клементьева

Отец ребёнка: Бухарцов Илимонт (Клим) Исаков

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Бухарцов Борис Клементьев

Отец ребёнка: Бухарцов Илимонт (Клим) Исаков

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Федосья (мл) Клементьева

Отец ребёнка: Бухарцов Илимонт (Клим) Исаков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухарцов Илимонт (Клим) Исаков

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782
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