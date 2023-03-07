Бухарцова Парасовья Кузмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Бухарцов Калина Клементьев
Отец ребёнка: Бухарцов Илимонт (Клим) Исаков
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Бухарцов Никифор Клементьев
Отец ребёнка: Бухарцов Илимонт (Клим) Исаков
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Федосия Клементьева
Отец ребёнка: Бухарцов Илимонт (Клим) Исаков
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Варвара Клементьева
Отец ребёнка: Бухарцов Илимонт (Клим) Исаков
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Бухарцов Борис Клементьев
Отец ребёнка: Бухарцов Илимонт (Клим) Исаков
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Федосья (мл) Клементьева
Отец ребёнка: Бухарцов Илимонт (Клим) Исаков
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782