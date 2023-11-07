Афонин Павел Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1880 ст.
Отец: Афонин Григорий Максимович
Мать: не указана
в 1903 году Павлу 23 года
Бракосочетание
16.04.1903 ст.
Жена: Феодосия Кондратьева
жениху 23 года, 1й брак невесте - 17 лет, 1й брак поручители по жениху- Малышев Иван Малышев ( так в метрике записано), по невесте Сергей Григорьев Ианов
Смерть
Неизвестно