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Афонин Павел Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.

Отец: Афонин Григорий Максимович

Мать: не указана

в 1903 году Павлу 23 года
Бракосочетание
16.04.1903 ст.

Жена: Феодосия Кондратьева

жениху 23 года, 1й брак невесте - 17 лет, 1й брак поручители по жениху- Малышев Иван Малышев ( так в метрике записано), по невесте Сергей Григорьев Ианов
Смерть
Неизвестно
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