Сулимова (Латынцева) Людмила Кузьмовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1977
Сын: Сулимов Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Сулимов Владимир Фёдорович
Рождение ребёнка
06.12.1988
Дочь: Тищенко Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Сулимов Владимир Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно