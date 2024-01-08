Сулимова (Латынцева) Людмила Кузьмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулимова (Латынцева) Людмила Кузьмовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1977

Сын: Сулимов Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Сулимов Владимир Фёдорович

Рождение ребёнка
06.12.1988

Дочь: Тищенко Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Сулимов Владимир Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сулимов Владимир Фёдорович

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