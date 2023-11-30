Котенко Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения04.11.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
04.11.1884 ст.
Отец: Котенко Иван Алексеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G5-D?i=344&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
05.11.1884 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Восприемники: Николай Алексеевич Чугай ?, Екатерина Степановна Амельченко (Аршинова)
Смерть
Неизвестно