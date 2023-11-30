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Котенко Павел Иванович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

04.11.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1884 ст.

Отец: Котенко Иван Алексеевич

Мать: Котенко Мария Григорьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G5-D?i=344&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
05.11.1884 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Восприемники: Николай Алексеевич Чугай ?, Екатерина Степановна Амельченко (Аршинова)
Смерть
Неизвестно
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