Жафяров Баязат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жафяров Баязат

Место рождения

с.Шубино Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

1937

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Шубино Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
03.02.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жафярова Сания

с.Шубино Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жафярова Сания

с.Шубино Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жафярова Сания

с.Шубино Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Смерть
1983
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