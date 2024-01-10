Жафяров Баязат
Место рожденияс.Шубино Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Дата рождения1937
Дата смерти1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Шубино Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
03.02.1969
с.Шубино Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
с.Шубино Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
с.Шубино Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Смерть
1983